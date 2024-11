Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: TikTok Livestream löst Polizeieinsatz in Stadthagen aus

Stadthagen (ots)

cho / In der Nacht vom 12.11.24 auf den 13.11.24 geht bei der Polizei ein Hinweis auf einen TikTok Livestream ein. In dem Livestream sei zu sehen, wie eine männliche Person "misshandelt" werde. Ihr würden unter anderem durch zwei weitere Personen die Haare geschnitten. Da das vermeintliche "Opfer" während des Livestream den eigenen Namen nennt, ist es für die Polizei möglich, eine Zieladresse zu ermitteln, welche in der Bahnhofstraße von Stadthagen liegt. Unverzüglich begibt sich die Polizei Stadthagen zu dieser Adresse und betritt die relevante Wohnung. Vor Ort wird lediglich das vermeintliche "Opfer" angetroffen. Dieses gibt sofort glaubhaft an, dass alles, was auf dem Livestream zu sehen gewesen sei, freiwillig geschehen sei. Es sei sogar die eigene Idee gewesen. Da alles sehr hektisch von Statten gegangen sei, könnte es einen anderen Eindruck gemacht haben. Mit der neuen Frisur sei der Mann ebenfalls sehr zufrieden

