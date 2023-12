LPI-GTH: Drogentest positiv und ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots) - Eine 57-jährige Dacia-Fahrerin wollte heute Morgen gegen 05.30 Uhr von der Schleusinger Allee aus nach rechts in die Straße 'Am Hammergrund' abbiegen. Der hinter ihr befindliche 54 Jahre alte Mercedes-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die Frau wurde leicht verletzt, der 54-Jährige blieb unverletzt. Für kurze Zeit war die Straße voll gesperrt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr