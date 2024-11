POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer schwer verletzt - Autofahrerin flüchtet

Recklinghausen (ots) - Eine 69 - Jährige aus dem Stadtteil Recklinghausen Süd wurde Opfer einer Betrugsmasche. Über verschiedene soziale Netzwerke stand sie für eine längere Zeit in Kontakt mit bislang unbekannten Tätern. Diese gaben unter anderem an, Spenden für ein Waisenhaus zu sammeln. Weiterhin überredeten sie die Frau, vermeintlich in Kryptowährung zu ...

mehr