POL-RE: Dorsten: Fahndung nach Körperverletzung - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend (ca. 20 Uhr) brannte an der Brambauerstraße der Dachstuhl eines leerstehenden Wohngebäudes. Die Feuerwehr Waltrop kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Nach während der Löscharbeiten stellte die Polizei in der Nähe des Brandortes einen 39-jährigen fest, der mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Brandermittler der Recklinghäuser Polizei ermittelten im Laufe des Tages zur ...

