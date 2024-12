Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck - Bei Glätte im Straßengraben gelandet

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 08:50 Uhr kam es in Barntrup-Selbeck zu einem Glätteunfall. Zu der Zeit befuhr ein 27-jähriger Barntruper mit seinem Pkw Tesla die Rote Kuhle in Barntrup in Fahrtrichtung Großenmarpe. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aufgrund der Fahrbahnglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Endstand des Fahrzeuges war im Graben links neben der Fahrbahn. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in das Klinikum Detmold gebracht. Der Tesla musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/ 609-0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell