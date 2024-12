Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Parkenden Pkw beschädigt

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr, besuchte eine 62-jährige einen Weihnachtsmarkt in Lemgo. Sie reiste mit ihrem Pkw, VW Passat Kombi, Farbe Rot, an und parkte ihr Fahrzeug an der Rintelner Straße (B 238) / 32657 Lemgo, in Fahrtrichtung Bavenhausen, rechtsseitig auf dem dortigen Seitenstreifen, ca. 200 Meter vor der Kreuzung zum Lüerdisser Weg. Als die 62-Jährige nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie die Beschädigungen an dem hinteren linken Radkasten. Hinweise zu dem Verursacher des Schadens liegen nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/ 609-0.

