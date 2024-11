Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dormagener in zwei Verkehrsunfälle verwickelt

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (22.11.), gegen 14:10 Uhr, kam es in Dormagen zu einem Auffahrunfall. Eine 41-jährige Dame befuhr die L380 in Fahrtrichtung Horrem. Ein 57-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw hinter ihrem Fahrzeug. Die Dormagenerin musste aufgrund eines anderen Fahrzeuges bremsen. Der 57-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der Dormagenerin. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass der 57-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Test erhärtete diese Vermutung und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Dormagenerin wurde leicht verletzt.

Am selben Abend, gegen 17:55 Uhr, trat der 57-Jährige Dormagener aus dem vorherigen Verkehrsunfall unerwartet auf die Krefelder Straße. Ein 48-jährige Kölner war mit seinem Pkw und seinem Fahrschüler in Richtung Walhovener Straße unterwegs, als der Dormagener auf die Straße trat und es zu einer Kollision kam. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell