Dormagen (ots) - Am Freitag (15.11.) ist eine 64-jährige Frau aus Dormagen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr sie gegen 13:10 Uhr den Kreisverkehr an der Einmündung der Römerstraße in die Nettergasse aus Richtung der Frankenstraße kommend. Aus der Römerstraße soll demnach ein PKW entgegen der Fahrtrichtung des ...

