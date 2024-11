Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet den Gegenverkehr

Neuss / Meerbusch (ots)

Weil ein 40 Jahre alter Autofahrer mit seinem schwarzen Hyundai Tucson den Gegenverkehr gefährdet haben soll, ermittelt nun die Polizei gegen ihn und die 45 Jahre alte Fahrzeughalterin. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei gerufen, weil der Mann auf dem Weg von Meerbusch nach Neuss Schlangenlinien gefahren war.

Eine Streifenbesatzung gelang es den Wagen am späten Mittwochabend (20.11.), gegen 23:45 Uhr, am Theodor-Heuss-Platz in Neuss zu stoppen. Da der Fahrer einen Alkoholtest verweigerte, musste er die Beamten zur Blutprobenentnahme zur Wache begleiten. Er steht im Verdacht, neben Alkohol auch Drogen konsumiert zu haben.

Auch die alkoholisierte Beifahrerin, die Halterin des Autos ist, wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Sie soll den Mann, der keinen Führerschein hat, ans Steuer ihres SUV gelassen haben.

Weitere Zeugen und gefährdete Autofahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell