Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Sturz schwer verletzt (01.08.2024)

Singen, B34 (ots)

Eine Rollerfahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Radolfzell gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine 54 Jahre alte Frau mit einem Roller durch den Kreisverkehr Waldheimsiedlung, verlor bei der Ausfahrt auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell