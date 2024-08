Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Fahrrad von Betriebsgelände - Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls (31.07.2024)

Singen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls gegen drei noch unbekannte Täter, die am Mittwochabend ein Fahrrad von einem Stellplatz einer Firma in der Georg-Fischer-Straße entwendet haben. Im Zeitraum zwischen 20.45 Uhr und 21.15 Uhr hielt sich einer der unbekannten Männer auf dem Mitarbeiterparkplatz des umzäunten Betriebsgeländes auf, begutachtete dabei die dort abgestellten Fahrräder und telefonierte währenddessen. Kurz darauf kam ein weiterer Unbekannter hinzu und entwendete eines der zuvor durch den Telefonierenden in Augenschein genommenen Räder. Während dessen stand ein dritter unbekannter Mann am Rand des Betriebsgeländes mit Blick zur Einfahrt aus der Georg-Fischer-Straße Schmiere, ehe der Fahrraddieb schließlich in Richtung Gießereistraße flüchtete.

Zu den drei unbekannten Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, schwarzes Tanktop, hellblaue, kurze Hose, schwarze Schuhe.

Person 2: etwa 25 Jahre, ungefähr 175 Zentimeter groß, schwarze, kurze Hose, dunkle Kapuzenjacke, dunkle Basecap.

Person 3: etwa 25 Jahre, ungefähr 180 Zentimeter groß, schwarzes T-Shirt, weiße Hose, weiße Schuhe.

Personen, denen die Männer im fraglichen Zeitraum, oder auch zuvor aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell