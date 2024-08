Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Späti in der Scheffelstraße (02.08.2024)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht versucht, in einen Späti in der Scheffelstraße einzubrechen. Gegen 00.30 Uhr versuchten drei unbekannte Männer sich über die Eingangstür des Ladens gewaltsam Zutritt zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Zu den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: 18-25 Jahre alt, rotes T-Shirt, dunkle Hose, schwarz-weiße Schuhe. Person 2: 18-25 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, kurze, graue Hose, weiße Schuhe. Person 3: 18-25 Jahre alt, graues T-Shirt, vermutlich kurze Hose.

Personen, die in den Abend- und frühen Nachtstunden Verdächtiges im Bereich des Spätis beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell