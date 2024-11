Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Störer stiehlt offenbar Geld und Dokumente

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (20.11.) hat ein unbekannter Mann offenbar eine Geldbörse aus einem Geschäft an der Oelgasse in Grevenbroich gestohlen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat der Tatverdächtige das Sanitätshaus gegen 17:45 Uhr. Er trug laut Zeugenaussagen ein Schild mit einer unbekannten Aufschrift, soll durch den Verkaufsraum sowie rückwärtige Bereiche des Geschäfts gelaufen sein und dabei mehrfach "Pain" gerufen haben. Nachdem der Betreiber den Unbekannten des Hauses verwiesen hatte, stellte er fest, dass aus einer Tasche im Büro eine Geldbörse entwendet wurde, in der sich Bargeld sowie persönliche Dokumente befunden haben.

Die unbekannte Person wird als etwa 185 Zentimeter groß beschrieben, mit schwarzen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein und habe eine Corona-Maske sowie Schuhe mit auffälligen Noppen unter der Sohle getragen.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Tatverdächtigen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 24 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell