POL-HAM: Einbrecher stehlen Bargeld aus Geschäft am Westentor

Hamm-Mitte (ots) - Ein grauer Lkw hat am Dienstag, 28. Mai, gegen 8.05 Uhr eine 25-jährige Radfahrerin übersehen. Als diese im Zuge einer Gefahrbremsung stürzte, fuhr ihr der unbekannte Fahrzeugführer über den Fuß und entfernte sich schließlich in südliche Richtung. Beide Unfallbeteiligten waren auf der Wilhelmstraße stadteinwärts unterwegs. Während die Hammerin ihre Radtour geradeaus über die Ampel an der ...

mehr