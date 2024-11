Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vierjähriger von Auto erfasst

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen (19.11.) ist ein Vierjähriger bei einer Kollision mit einem Auto an Neusser Hermannsplatz schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte der Neusser gegen 08:45 Uhr einen Fußgängerüberweg in Richtung Adolf- Flecken- Straße gemeinsam mit seiner Mutter. Dort wurden die beiden Fußgänger von einer 48-jährigen Grevenbroicherin übersehen, die mit ihrem PKW in Richtung Sternstraße unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Vierjährige schwer verletzt und seine Mutter ebenfalls touchiert wurde. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Sicherheit durch Sichtbarkeit! Gerade in der dunklen Jahreszeit und bei schlechten Sichtverhältnissen durch Regen, Schnee oder Nebel ist es wichtig, im Straßenverkehr aufzufallen. Daher sollte an Fahrzeugen - auch Fahrrädern - unbedingt die Beleuchtung eingeschaltet werden. Fußgänger können durch das Tragen heller und reflektierender Kleidung auf sich aufmerksam machen und so zur eigenen Sicherheit beitragen.

