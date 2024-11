POL-NE: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - In der Nacht zu Dienstag (19.11.) konnte die Polizei zwei Männer erwischen, die offenbar um kurz nach Mitternacht versucht haben, ein an der Hellersbergstraße in Neuss geparktes Auto aufzubrechen. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt, ins Innere gelangten die mutmaßlichen Täter aber nicht. Der Halter des Fahrzeugs wurde über das Sicherheitssystem des PKW alarmiert. Eine erste Täterbeschreibung passte ...

mehr