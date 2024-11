Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchten über Fenster

Dormagen / Grevenbroich / Jüchen (ots)

Am Montag (18.11.) verließ eine Dormagenerin gegen 06:30 Uhr ihr Haus an der Neusser Straße. Als sie gegen circa 20:10 Uhr zurückkehrte, stellte sie eine eingeworfene Scheibe fest und rief die Polizei. Nach ersten Ermittlungen wurde eine Designerhandtasche, Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Ebenfalls am Montag, klingelte es gegen 15:40 Uhr an einem Haus an der Straße "Unterdorf" in Grevenbroich. Wenige Minuten später konnten die Bewohner Geräusche aus dem Obergeschoss wahrnehmen und drei Personen im Schlafzimmer erblicken. Die Unbekannten flüchteten daraufhin durch das Fenster in den Garten. Alle drei Personen seien circa 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das gekippte Fenster aus der Verankerung gehebelt.

Am Montag, in der Zeit von circa 16:30 Uhr bis 23:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Mühlenstraße in Jüchen. Die unbekannten Tatverdächtigen hebelten eine Terrassentür auf um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen, welche das Kriminalkommissariat 14 führt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät: Sichern Sie Ihre Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

- Verschließen Sie bei Abwesenheit Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Und denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Fenster werden häufig aufgehebelt. Einen guten Schutz bieten einbruchhemmende Fensterbeschläge oder Zusatzsicherungen. - Abschließbare Fenstergriffe sind nur in Verbindung mit einem einbruchhemmenden Fensterbeschlag wirksam. - Häufig gekippte Fenster können gegebenenfalls mit einem Gitter gesichert werden. - Gitterroste von Kellerlichtschächten sollten mit speziellen Abhebesicherungen gesichert werden.

Fragen Sie die technischen Fachberater der Kripo, wie Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können. Die Beratung ist kostenlos. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

