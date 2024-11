Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub einer Geldbörse am Bahnhof Nievenheim - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

In den späten Sonntagabendstunden (17.11.) wurde ein 65-jähriger Mann aus Troisdorf Opfer eines Raubes. Ihm wurde seine Geldbörse entwendet.

Der Troisdorfer war gegen 23:45 Uhr am S-Bahnhof Nievenheim aus der Bahn gestiegen und fußläufig in Richtung der Unterführung Johannesstraße unterwegs. Plötzlich sei er von zwei Männern, etwa 20 Jahre alt und mit schwarzen Haaren, aufgehalten worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt einer der Täter ein aufgeklapptes Taschenmesser in der Hand und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Zweite schlug dem 65-Jährigen gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden stürzte und sich verletzte.

Die Täter entwendeten dem Mann die Geldbörse und entfernten sich in Richtung Bismarckstraße.

Das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell