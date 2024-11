POL-NE: # LEBEN - Polizei stellt Auto und Führerschein nach Kfz-Rennen sicher

Neuss (ots) - An der Kreuzung Am Dreieck / Sankt-Peter-Straße in Neuss kam es am Samstag (16.11.), gegen 05:25 Uhr, zu einer Explosion an einem freistehenden Zigarettenautomaten. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich ein Kleinwagen von der Tatörtlichkeit entfernte. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen. Der Zigarettenautomat wurde sichergestellt. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen ...

mehr