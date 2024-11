Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Mehrere Beamte verletzt

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es bei einem Polizeieinsatz in Pforzheim zu einem körperlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 00:30 Uhr am Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen, wobei eine Person verletzt wurde. Die mutmaßlich Tatverdächtigen flohen vom Tatort, konnten aber durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Pfälzer Platzes angetroffen werden. Zwei betrunkene, mutmaßlich Tatverdächtige, ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger, verhielten sich bei der Personalienfeststellung derart unkooperativ und aggressiv, dass ihnen in der Folge Handschließen angelegt werden mussten. Gegen diese Maßnahme wehrten sie sich so stark, dass vier Polizeibeamte verletzt wurden. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst in der Folge nicht mehr fortsetzen.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige.

Christian Schulze, Pressestelle

