POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Baiersbronn (ots) - Am frühen Sonntag Morgen gegen 01:00 Uhr kam es in Baiersbronn im Surrbachweg zum Brand in einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus und setzte das Haus im weiteren Verlauf in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Baiersbronn gegen 01:30 Uhr gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren ...

mehr