Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Büroräume

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hook;

Tatzeit: zwischen 24.08.2024, 21.30 Uhr, und 25.08.2024, 05.40 Uhr;

Sich gewaltsam Zugang zu Büroräumen verschafft haben Unbekannte in Stadtlohn. Die Täter schlugen in der Nacht zum Sonntag eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten an der Straße Hook. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Inneren, verließen die Örtlichkeit aber vermutlich ohne Beute. Das Kriminalkommissariat in Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (ms)

