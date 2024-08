Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch scheitert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Wollweberstraße;

Feststellzeit: 23.08.2024, 13.15 Uhr;

Vergeblich versucht in ein Haus einzudringen haben Unbekannte in Borken. Die Täter machten sich gewaltsam an der Hauseingangstür zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Zu dem Geschehen kam es in den vergangenen Wochen an der Wollweberstraße. Wer verdächtige Feststellungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell