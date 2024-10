Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Handydiebstahl in Straßenbahn - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft das Mobiltelefon einer 27-Jährigen. Dieses hatte einen Wert von etwa 1.300 Euro. Der Diebstahl ereignete sich kurz vor der Haltestelle "Stadtbücherei" in einer Straßenbahn. Das Handy war in der Jackentasche verstaut und wurde ersten Erkenntnissen zur Folge im Vorbeigehen hieraus entnommen. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst später und meldete dies der Polizei.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

