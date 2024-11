Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Enzklösterle - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Enzklösterle (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am Samstagmittag eine Pkw-Lenkerin von der Fahrbahn abkam.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin gegen 14:00 Uhr die Wildbader Straße in Richtung Bad Wildbad. Aus derzeit nicht näher bekannten Gründen kam sie in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit den Gartenzäunen zweier Grundstücke. Schlussendlich kam sie in einem Garten zum Stehen. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille, weshalb die 27-Jährige in der Folge eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. An den Zäunen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 300 Euro.

