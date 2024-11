POL-NE: Versuchter Raub auf Supermarkt

Dormagen (ots) - In den späten Sonntagabendstunden (17.11.) wurde ein 65-jähriger Mann aus Troisdorf Opfer eines Raubes. Ihm wurde seine Geldbörse entwendet. Der Troisdorfer war gegen 23:45 Uhr am S-Bahnhof Nievenheim aus der Bahn gestiegen und fußläufig in Richtung der Unterführung Johannesstraße unterwegs. Plötzlich sei er von zwei Männern, etwa 20 Jahre alt ...

mehr