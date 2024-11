Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei erwischt mutmaßliche Autoknacker

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19.11.) konnte die Polizei zwei Männer erwischen, die offenbar um kurz nach Mitternacht versucht haben, ein an der Hellersbergstraße in Neuss geparktes Auto aufzubrechen. Dabei wurde eine Scheibe beschädigt, ins Innere gelangten die mutmaßlichen Täter aber nicht. Der Halter des Fahrzeugs wurde über das Sicherheitssystem des PKW alarmiert. Eine erste Täterbeschreibung passte auf zwei Männer georgischer Herkunft im Alter von 45 und 37 Jahren, die von der Polizei im Nahbereich angetroffen wurden. Der 37-jährige Hauptverdächtige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf eine Wache gebracht. Beide Männer werden sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. Ein Zusammenhang mit weiteren ähnlichen Straftaten wird derzeit geprüft.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände, die sichtbar im Fahrzeuginneren liegen, bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Achten Sie stets darauf, dass Fahrzeuge abgeschlossen sind, und stellen Sie Ihren PKW wenn möglich an stark frequentierten und gut beleuchteten Orten ab. Weitere Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell