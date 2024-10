Groß-Zimmern/B26 (ots) - Der Brand eines grauen Wagens auf der Bundesstraße 26 hat am Mittwochabend (23.10.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 19.45 Uhr alarmierten mehrere Wagenlenker die Einsatzkräfte und gaben an, dass ein Fahrzeug auf dem Standstreifen hinter der Anschlussstelle Gundernhausen in Fahrtrichtung Dieburg brennen würde. Auch ...

mehr