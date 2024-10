Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/B26: Autobrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Zimmern/B26 (ots)

Der Brand eines grauen Wagens auf der Bundesstraße 26 hat am Mittwochabend (23.10.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 19.45 Uhr alarmierten mehrere Wagenlenker die Einsatzkräfte und gaben an, dass ein Fahrzeug auf dem Standstreifen hinter der Anschlussstelle Gundernhausen in Fahrtrichtung Dieburg brennen würde. Auch mehrere Personen sollen sich dort aufhalten. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Für die Einsatzmaßnahmen wurde die Fahrbahn im dortigen Bereich voll gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie es genau zum Brand kam und wie hoch der Schaden ist, muss noch geprüft werden. Der 44 Jahre alte Fahrer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen 20.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

