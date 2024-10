Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Verfolgungsfahrt endet in Unfall - Junger Fahrer vermutlich unter Alkohol oder Drogeneinfluss

Willich (ots)

Einem Streifenteam fiel in der Nacht zu Donnerstag, dem 03. Oktober, gegen 4:20 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein VW Polo auf, der in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Sie entschieden sich, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen, und gaben dem Fahrer Anhalte-Signale. Darauf reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Weder auf das Blaulicht noch auf akustische Signale reagierte er. Anscheinend verlor er beim Abbiegen in die Industriestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Hecke sowie gegen die Gartenmauer eines linksseitig angrenzenden Grundstücks. Selbst danach sprang der Fahrer aus dem verunfallten Pkw und wollte zu Fuß in Richtung Lauenburger Straße flüchten. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, den 21-Jährigen aus Willich mit polnischer Staatsangehörigkeit festzuhalten und mit Handfesseln zu fixieren. In dem Wagen befand sich ebenfalls ein 22-jähriger Deutscher aus Grevenbroich. Da das Streifenteam den Eindruck hatte, dass der Fahrer stark unter Alkohol oder Drogen stand, ordneten sie eine Blutprobenentnahme an. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. /jk (855)

