Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Nachtragsmeldung zu Brand in Tiefgarage - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Viersen-Dülken (ots)

In unserer Meldung 852 haben wir über einen Brand in einer Tiefgarage in Dülken in der Nacht zu Donnerstag berichtet. Die Ermittlungen des heutigen Vormittags haben ergeben, dass in diesem Fall eine Brandstiftung nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Deshalb suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nun Menschen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas im Bereich der Kreuzherrenstraße/Hospitalstraße beobachtet, das sich im Nachhinein als verdächtig erweist? Menschen, die sich verdächtig verhalten haben? Auffällige Autos? Irgendetwas, das während des oder auch nach dem Brand auffällig war? Bitte teilen Sie Ihre Beobachtungen der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (854)

