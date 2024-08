Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Wettbüro

Bensheim (ots)

Ein Wettbüro in der Darmstädter Straße geriet in der Nacht zum Montag (12.08.), gegen 3.00 Uhr, in das Visier von zwei bis drei Einbrechern. Die Täter schlugen mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein und verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten. Die Kriminellen ließen anschließend drei neuwertige Spielautomaten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen und transportierten die Beute in einem weißen Transporter ab.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell