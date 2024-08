Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt/Polizei nimmt 39-Jährigen vorläufig fest

Riedstadt (ots)

Nachdem sich am Samstagabend (10.08.) ein räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Starkenburger Straße zugetragen hat, ermittelt nun die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 39 Jahre alter Mann kurz vor 18.00 Uhr den Markt. Im Anschluss soll er dort Gemüse entwendet haben und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Umstand und sprach den Mann daraufhin an. Bei einem anschließenden Gerangel verletzte er einen Zeugen, welcher der Marktmitarbeiterin zu Hilfe eilte. Auch ein Polizeibeamter zog sich bei der vorläufigen Festnahme des 39-Jährigen Blessuren zu. Der renitente Mann musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

