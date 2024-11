Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche am Wochenende im Kreis Düren - Zeugen gesucht

Düren Merzenich Vettweiß (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser, bei denen bisher unbekannte Täter Schmuck und andere Wertgegenstände entwendeten. Die Polizei Düren bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Bislang Unbekannte drangen am Freitag (08.11.2024) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Roermonder Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und entwendeten mehrere Uhren und Münzen in einem geschätzten, niedrigen vierstelligen Wert.

Am Samstag (09.11.2024) kam es zu zwei weiteren Tageswohnungseinbrüchen. Beim ersten Vorfall nutzten derzeit Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner zwischen 13:50 Uhr und 14:50 Uhr aus, um in einem Haus an der Schützenstraße in Merzenich einzubrechen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und öffneten eine Geldkassette. Zum Diebesgut dauern die Ermittlungen derzeit an. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag in der Straße "Zur Kumm" in Vettweiß-Kelz, wo Täter zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus eindrangen. Auch hier wurden Schränke durchsucht, und mindestens eine Schmuckkassette mit Uhren und Schmuck entwendet. Der genaue Umfang des Diebesguts ist auch hier noch unbekannt. Die Polizei Düren ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell