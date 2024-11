POL-DN: Pkw überschlug sich

Düren (ots) - In der Nacht von Mittwoch (06.11.2024) auf Donnerstag (07.11.2024) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Josef-Schregel-Straße ein und entwendeten Spirituosen sowie Bargeld. Die Polizei Düren bittet um Hinweise. Der Einbruch ereignete sich zwischen 22:30 Uhr am Mittwochabend und 04:18 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang ...

mehr