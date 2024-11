Polizei Düren

POL-DN: Rennräder kollidieren mit einem Motorrad

Heimbach (ots)

Ein 68jähriger Kradfahrer aus Kerpen befuhr die L 249 aus Rtg Heimbach in FR Abtei Mariawald. Dort ist wegen Baustelle der rechte Fahrstreifen gesperrt und in Rtg Mariawald Einbahnstraße. In einer Linkskurve kommen dem Kradfahrer zwei Rennradfahrer entgegen. Der 27jährige Radfahrer aus Alfter kollidierte frontal mit dem Krad und der 25jährige Radfahrer aus Alfter streifte das Krad seitlich und überschlug sich. Der Kradfahrer kam ebenfalls zu Fall. Alle wurden leicht verletzt. Der 27jährige wurde vor Ort versorgt und entlassen. Der 25jährige kam mit dem RTW ins Krankenhaus Lendersdorf und der Kradfahrer ins Krankenhaus Mechernich. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 8000 Euro. Der abgesperrte Fahrstreifen war aus Richtung Mariawald für Fahrräder ausgewiesen. Dieser wurde von den beiden Radfahrern wegen Laubfalls nicht genutzt.

