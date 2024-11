Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.11.2024) auf Donnerstag (07.11.2024) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Josef-Schregel-Straße ein und entwendeten Spirituosen sowie Bargeld. Die Polizei Düren bittet um Hinweise.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 22:30 Uhr am Mittwochabend und 04:18 Uhr am frühen Donnerstagmorgen. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Restaurant und durchsuchte den Barbereich. Hierbei wurden mehrere Flaschen Spirituosen entwendet. Zudem brachen der oder die Täter einen Greifautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zum genauen Wert des Diebesguts können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die im Tatzeitraum in der Umgebung der Josef-Schregel-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

