POL-UL: (UL) Munderkingen - Hütten aufgebrochen

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte mehrere Gartenhütten in Munderkingen auf.

Zwischen Montag und Mittwoch drangen Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Eugen-Bolz-Straße in mehrere Gartenhütten ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt, in dem sie die Vorhängeschlösser knackten oder die Fenster eingeworfen hatten. Entwendet hatten die Unbekannten in den Hütten gelagerte Werkzeuge, Bierflaschen und einen Fernseher. Das machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Gegenstände haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Munderkingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren.

