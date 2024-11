Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren begleitet Martinszüge und gibt Sicherheitstipps

Kreis Düren (ots)

Aktuell sind wieder zahlreiche Martinszüge im Kreis Düren unterwegs, die die Straßen bunt erleuchten. Die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei Düren sind vor Ort, um die Sicherheit der großen und kleinen Teilnehmer zu gewährleisten und ein sicheres Fest für alle zu ermöglichen.

Um die Martinszüge reibungslos und ohne Zwischenfälle zu gestalten, empfiehlt die Polizei Düren Eltern und Kindern, stets in der Gruppe zu bleiben, nur an gesicherten Stellen die Straße zu überqueren und aufmerksam auf den Verkehr zu achten. Helle Kleidung und Reflektoren tragen zusätzlich dazu bei, dass Kinder und Eltern in der Dämmerung gut sichtbar sind.

Auch die Autofahrer werden dazu aufgerufen, in den Abendstunden besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren. Verzögerungen und zahlreiche kleine Fußgänger auf den Straßen sind in dieser Zeit zu erwarten.

Mit der Begleitung durch die Polizei und einem gemeinsamen Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten soll das St. Martinsfest für alle ein unvergessliches und vor allem sicheres Erlebnis werden.

