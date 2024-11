POL-DN: 85-Jährige bei Vollbremsung in Bus verletzt

Düren (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich gestern Abend (06.11.2024) Zugang zu einem Haus in Arnoldsweiler. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 19:10 Uhr und 20:50 Uhr gelangten die Täter gewaltsam ins Innere der Doppelhaushälfte in der Neusser Straße. Sie durchwühlten Schränke in Wohn- und Schlafzimmer sowie in der Küche und im Büro. Mit dem Diebesgut, unter anderem Schmuck, flüchteten sie in unbekannte ...

