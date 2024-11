Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Doppelhaushälfte

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich gestern Abend (06.11.2024) Zugang zu einem Haus in Arnoldsweiler. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19:10 Uhr und 20:50 Uhr gelangten die Täter gewaltsam ins Innere der Doppelhaushälfte in der Neusser Straße. Sie durchwühlten Schränke in Wohn- und Schlafzimmer sowie in der Küche und im Büro. Mit dem Diebesgut, unter anderem Schmuck, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zur genannten Zeit in der Neusser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell