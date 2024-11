Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen auf der L264

Niederzier (ots)

Auf der Tagebaurandstraße bei Ellen kam es heute (06.11.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 24-Jährige leicht verletzt wurde.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Düren fuhr gegen 07:55 Uhr mit seinem Pkw auf der K50 in Richtung L264. Um an der Kreuzung links auf die L264 abzubiegen, hielt der 23-Jährige am Stoppschild an. Nach eigenen Angaben ging er davon aus, dass die Fahrbahn frei sei, nachdem ein von links kommender Pkw auf die K50 abgebogen war. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision mit dem Pkw einer 24-Jährigen, die auf der L264 in Richtung Ellen fuhr und die der Dürener übersehen hatte.

Die 24-Jährige aus Niederzier wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An den Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 50000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Währen der Unfallaufnahme war die L264 in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell