POL-DN: Unfall auf der B57: Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagabend (05.11.2024) auf der B57 ereignete. Eine 39-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau aus Hückelhoven gegen 17:25 Uhr mit ihrem Pkw auf der B57 in Richtung Linnich unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr den Grünstreifen. In der Folge lenkte die 39-Jährige mehrmals gegen und geriet hierbei in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Aldenhoven.

Die beiden Fahrzeugführer erlitten durch den Zusammenprall schwere Verletzungen, beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.

