POL-DN: Pkw Diebstahl- Zeugen gesucht!

Düren (ots) - Am gestrigen Dienstag (05.11.2024) zwischen 05:30 Uhr und 17:15 Uhr wurde ein VW-Tiguan in der Straße Zur Kesselkaul entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Das Fahrzeug, das zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-NR66 trug, wurde um 05:30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Zur Kesselkaul in Birkesdorf abgestellt. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl um 17:15 Uhr. Beide Schlüssel befanden sich noch in seinem Besitz. ...

