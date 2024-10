Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Übung für die Bewältigung einer Amoklage

Gifhorn (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag führt die Polizei Gifhorn in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Gifhorn und dem Deutschen Roten Kreuz eine großangelegte Übung zur Bewältigung einer Amoklage an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn durch. Die Übung dient zur Vorbereitungen von Einsatzkräften auf Ernstfälle mit hohem Gefährdungspotential und optimiert die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rettungsdiensten, Behörden und anderen Hilfsorganisationen.

Die Bevölkerung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übung handelt und keine reale Gefahr besteht. Es wird während des Einsatzes zu einer erhöhten Präsenz von Polizei- und Rettungsfahrzeugen sowie zu Sperrungen der Poststraße und der Oldaustraße kommen. Auch können im nahen Umfeld des Schulgebäudes Hilferufe und Schussgeräusche wahrgenommen werden.

Eine zusammenfassende Pressemitteilung wird nach Abschluss der Übung veröffentlicht.

