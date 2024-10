Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Abbiegevorgang zu spät gesehen - Frau wird leicht verletzt

K7 Oerrel (ots)

Am Morgen des 02.10.2024 kam es gegen 07:00 auf der K7 Ortsausgang Oerrel in Fahrtrichtung Hankensbüttel zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Lkw Fahrer aus Polen wollte mit seinem Lkw mit Anhänger auf der K7 rückwärts in einen Feldweg einfahren und wird dabei von einer 21-jährigen VW Fahrerin aus Hankensbüttel übersehen. In der Folge kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Anhänger des Lkw, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht. Die Pkw Fahrerin aus Hankensbüttel verletzt sich hierbei leicht und musste ins Klinikum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Die K7 musste für 40 Minuten voll gesperrt werden.

