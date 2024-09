Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahren unter Beeinflussung

Gifhorn/ Sassenburg (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwochabend in Gifhorn wurde gegen einen 41-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 21:30 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei und äußerte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Den beschriebenen Mercedes-Benz stoppten die alarmierten Beamten der Polizei Gifhorn auf dem Isenbütteler Weg. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers und des Fahrzeugs wurde auch eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt; diese ergab einen Wert von 2,24 Promille. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab zudem, dass dem 41-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Seine Fahrt war damit beendet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Jeweils einem Ordnungswidrigkeitenverfahren müssen sich ein 21-Jähriger und ein 35-Jähriger stellen; beide Autofahrer wurden in der Nacht auf den heutigen Donnerstag kontrolliert. Der 21-Jährige fiel den Polizeibeamten gegen 23:00 Uhr auf der Celler Straße in Gifhorn auf. In der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Gegen 23:15 Uhr fand die Kontrolle des 35-Jährigen auf der Gifhorner Straße in Sassenburg statt. Auch hier erhärtete ein Schnelltest den Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

