POL-DN: Körperverletzung nach Streit in Gaststätte: Unbekannter setzt Pfefferspray ein

Jülich (ots) - Derzeit Unbekannte brachen zwischen Samstag (02.11.2024) und Montag (04.11.2024) in eine Werkstatt in der Straße "Meyburginsel" ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr drangen die Täter in die Werkhalle ein und durchsuchten diese. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden ...

mehr