POL-DN: Handydiebstahl nach vorgetäuschtem Kaufinteresse

Aldenhoven (ots)

Am Montagmorgen (04.11.2024) entwendete ein vermeintlicher Kaufinteressent das Mobiltelefon einer Geschädigten aus ihrer Wohnung in der Siersdorfer Straße. Die Geschädigte hatte das Mobiltelefon zuvor auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf angeboten.

Ein männlicher Interessent hatte sich auf die Verkaufsanzeige der Aldenhovenerin gemeldet und einen Termin an ihrer Wohnanschrift vereinbart. Der Mann erschien am Montag gegen 10:00 Uhr mit einem Laptop und zeigte zunächst einen Ausweis vor, dessen Echtheit mittlerweile angezweifelt wird. Gemeinsam begab man sich in die Wohnung der Geschädigten, wo der vermeintliche Käufer vorgab, die IMEI-Nummer des Handys über seinen Laptop überprüfen zu wollen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht gestohlen ist. Als er jedoch behauptete, in der Wohnung keinen Empfang zu haben, bat er die Geschädigte, kurz vor die Tür zu treten, um die Verbindung zu testen.

Während die Geschädigte der Bitte nachkam, ergriff der Täter die Gelegenheit zur Flucht und entwendete das hochwertige Smartphone. Laut Angaben der Geschädigten entfernte sich der Unbekannte mit einem kleinen, silbernen Pkw vom Tatort. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte sich die Geschädigte nicht merken.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter, dessen Beschreibung wie folgt lautet:

- Männlich, ca. 180 cm groß - Kräftige Statur - Dunkelblondes, etwas längeres Haar - Ca. 35 Jahre alt (gab an, 47 Jahre alt zu sein) - Dunkel gekleidet (Weste mit dunklem Oberteil, dunkelblaue Jeans) - Führte eine Lesebrille mit sich

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatortes Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

