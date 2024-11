Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzstraße: 17-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Jülich (ots)

Auf der Kreuzstraße kam es am Sonntagmorgen (03.11.2024) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 17-Jähriger aus Herzogenrath leicht verletzt wurde.

Der Heranwachsende befuhr gegen 09:40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Serrester Weg. In einer Engstelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw an dessen Steuer ein 63-jähriger Mann aus Jülich saß. Nach der Kollision rutschte der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad über die Fahrbahn und gegen einen geparkten Pkw. Erst dann kam er zum Stillstand.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

